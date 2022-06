Zaporizhzhia | russi distribuiscono passaporti

Leggi su sbircialanotizia

A partire da oggi,verranno distribuiti nelle zone della regione ucraina dicontrollata dalle truppe di Mosca. I titolari saranno considerati cittadinia pieno titolo, ha annunciato all'emittente russa Rossiya-24 Vladimir Rogov, membro dell'autorità russa di occupazione. Secondo quanto sostenuto da Rogov, più di 70.000 persone avrebbero presentato domanda nella regione. Il presidente russo Vladimir Putin ha semplificato il mese scorso la procedura per ricevere un passaporto russo. Mosca ha distribuito i documenti in alcune aree occupate e ha introdotto il rublo come valuta mentre le autorità ucraine continuano a denunciare le forze russe, accusate di costringere i residenti a prendere la cittadinanza russa.