WWE: Ronda Rousey ha mantenuto il titolo, ma attacco di Natalya nel post match (Di sabato 11 giugno 2022) Neanche il tempo di festeggiare che è partito l'attacco. Per Ronda Rousey è stata una serata amara quella di Smackdown: ha sì difeso il titolo femminile contro Shotzi, ma a seguire è stata brutalmente attaccata e chiusa nella Sharpshooter da Natalya, sua principale sfidante. Un momento difficile per la campionessa contro una contendente vogliosa di conquistare la cintura. L'attacco di Natalya .@NatbyNature making a STATEMENT on #SmackDown@RondaRousey pic.twitter.com/IQfk85sYoq— WWE (@WWE) June 11, 2022

