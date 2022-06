WWE: Riddle affronterà Roman Reigns per l’Undisputed WWE Universal Championship la prossima settimana (Di sabato 11 giugno 2022) Durante l’episodio di SmackDown andato in onda questa notte Riddle ha sconfitto Sami Zayn e si è guadagnato l’opportunità di affrontare Roman Reigns la prossima settimana: infatti, l’Original Bro tenterà l’assalto all’Undisputed WWE Universal Championship del Tribal Chief nel prossimo episodio di SmackDown. La notizia arriva un po’ inaspettata dati i report che volevano Reigns assente almeno fino a Money In The Bank: a quanto pare però, il campione dovrà dare una prova di forza importante la prossima settimana. #1 Contender, Broooo Durante la notte Riddle si è guadagnato la title shot durante un match dalla stipulazione molto particolare: infatti, se il membro dell’RK-BRO ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 11 giugno 2022) Durante l’episodio di SmackDown andato in onda questa notteha sconfitto Sami Zayn e si è guadagnato l’opportunità di affrontarela: infatti, l’Original Bro tenterà l’assalto alWWEdel Tribal Chief nel prossimo episodio di SmackDown. La notizia arriva un po’ inaspettata dati i report che volevanoassente almeno fino a Money In The Bank: a quanto pare però, il campione dovrà dare una prova di forza importante la. #1 Contender, Broooo Durante la nottesi è guadagnato la title shot durante un match dalla stipulazione molto particolare: infatti, se il membro dell’RK-BRO ...

Pubblicità

IsolaWrestling : SPOILER SUI PIANI DELLA WWE PER MATT RIDDLE - wrestlebr : Como é bonito o RKO do Riddle #SmackDown - SpazioWrestling : WWE: Che piani ci sono per Riddle? #Riddle #WWE - TSOWrestling : Novità sui prossimi impegni di Roman Reigns! #TSOW // #TSOS // #WWE - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Nuovi avversari per la Bloodline! Riddle sfida Reigns, gli Street Profits vanno per i titoli di coppia -… -