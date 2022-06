WWE | Leggero calo negli ascolti per Smackdown

(Di sabato 11 giugno 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Friday Nightsu FOX, la puntata che è stata quella successiva al PLE WWE Hell In A Cell, ha fatto registrare un totale di 1.803.000 spettatori e un rating per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 di 0.40.Lo show blu ha fatto registrare unche è stato di poco meno di 50.000 spettatori rispetto alla settimana precedente, anche se il dato nel rating fa registrare sempre buoni numeri. da evidenziare anche il fatto che la puntata ha dovuto combattere la concorrenza della finale NBA.

