WWE: Lacey Evans si qualifica per il Money In The Bank ladder match femminile (Di sabato 11 giugno 2022) Fin dal suo ritorno c’è stata molta confusione attorno al suo personaggio: nonostante questo, Lacey Evans ha voluto dimostrare di non aver perso colpi sul quadrato e lo ha fatto vincendo contro Xia Li e qualificandosi al prossimo Money In The Bank ladder match femminile. L’ormai ex Sassy Southern Belle ha fatto il suo ritorno sugli schermi WWE lo scorso aprile, quando la federazione ha iniziato a mandare in onda dei video molto toccanti dove la wrestler raccontava la sua storia fin dalle origini, mostrando come in passato abbia dovuto combattere contro grandissime avversità. Un nuovo inizio Nonostante i video cercassero di presentarla al pubblico come face, molti insiders avevano fatto notare che il suo atteggiamento in realtà fosse molto ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 11 giugno 2022) Fin dal suo ritorno c’è stata molta confusione attorno al suo personaggio: nonostante questo,ha voluto dimostrare di non aver perso colpi sul quadrato e lo ha fatto vincendo contro Xia Li endosi al prossimoIn The. L’ormai ex Sassy Southern Belle ha fatto il suo ritorno sugli schermi WWE lo scorso aprile, quando la federazione ha iniziato a mandare in onda dei video molto toccanti dove la wrestler raccontava la sua storia fin dalle origini, mostrando come in passato abbia dovuto combattere contro grandissime avversità. Un nuovo inizio Nonostante i video cercassero di presentarla al pubblico come face, molti insiders avevano fatto notare che il suo atteggiamento in realtà fosse molto ...

