WWE: Con Gunther non c’è storia, è lui il nuovo campione Intercontinentale (Di sabato 11 giugno 2022) È andata come doveva andare. Durante la puntata di Smackdown di ieri sera, Gunther ha conquistato il titolo Intercontinentale sconfiggendo il campione Ricochet. In un match durato quasi 8 minuti, l’austriaco è andato all’assalto del suo avversario e lo ha superato grazie ad una powerbomb. Per Ricochet si è chiuso così un regno di 98 giorni. Gunther nuovo campione The reign of The Ring General is upon us.@Gunther AUT is the new Intercontinental Champion! #SmackDown pic.twitter.com/rQbxzyFjjY— WWE (@WWE) June 11, 2022 Leggi su zonawrestling (Di sabato 11 giugno 2022) È andata come doveva andare. Durante la puntata di Smackdown di ieri sera,ha conquistato il titolosconfiggendo ilRicochet. In un match durato quasi 8 minuti, l’austriaco è andato all’assalto del suo avversario e lo ha superato grazie ad una powerbomb. Per Ricochet si è chiuso così un regno di 98 giorni.The reign of The Ring General is upon us.@AUT is the new Intercontinental Champion! #SmackDown pic.twitter.com/rQbxzyFjjY— WWE (@WWE) June 11, 2022

