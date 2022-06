Windows 11 Build 25136: anteprima rilasciata per il canale Dev (Di sabato 11 giugno 2022) Periodo di grandi novità per casa Microsoft, che ha rilasciato l’anteprima del Windows 11 Build 25136 Microsoft (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui) ha rilasciato in anteprima una nuova Build, ora disponibile per gli addetti ai lavori di Windows 11 iscritti al programma Windows Insider nel canale Dev. Windows 11 Build 25136 è quindi disponibile per il download in questo momento e, senza dubbio, la novità più grande è il debutto delle schede in Esplora file ( novità descritta ampiamente nel nostro articolo). L’idea delle schede nel file manager non è nuova e, in effetti, è una delle principali richieste di funzionalità nella base di utenti di Windows. ... Leggi su tuttotek (Di sabato 11 giugno 2022) Periodo di grandi novità per casa Microsoft, che ha rilasciato l’del11Microsoft (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui) ha rilasciato inuna nuova, ora disponibile per gli addetti ai lavori di11 iscritti al programmaInsider nelDev.11è quindi disponibile per il download in questo momento e, senza dubbio, la novità più grande è il debutto delle schede in Esplora file ( novità descritta ampiamente nel nostro articolo). L’idea delle schede nel file manager non è nuova e, in effetti, è una delle principali richieste di funzionalità nella base di utenti di. ...

Pubblicità

tuttoteKit : Windows 11 Build 25136: anteprima rilasciata per il canale Dev #Microsoft #Windows11Build25136 #tuttotek - blackeyes972 : Cascadia Code Il codice Cascadia è stato annunciato lo scorso maggio all'evento Build di Microsoft. Il codice Casc… - alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Schede in Esplora file ufficiali e disponibili su Windows 11: come attivarle subito sulla build 25136 - WindowsBlogIta : Schede in Esplora file ufficiali e disponibili su Windows 11: come attivarle subito sulla build 25136 - Plaffo : Windows 11: Disponibile la nuova build (25136) per gli Insider, arriva la navigazione a schede su Esplora file! -