WhatsApp, scatta l’allarme: evitate di rispondere a questo pericoloso messaggio! (Di sabato 11 giugno 2022) scatta un nuovo allarme per tutti gli utenti di WhatsApp. Infatti gli account dovranno evitare di rispondere a questo pericoloso messaggio: i dettagli. Sono sempre tanti i pericoli di truffa all’interno di WhatsApp. Ora è spuntato fuori un altro messaggio riguardante un presunto buono da 500 euro. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 11 giugno 2022)un nuovo allarme per tutti gli utenti di. Infatti gli account dovranno evitare dimessaggio: i dettagli. Sono sempre tanti i pericoli di truffa all’interno di. Ora è spuntato fuori un altro messaggio riguardante un presunto buono da 500 euro. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

salvalente11 : RT @ilfoglio_it: Su WhatsApp e sui #social arriva di tutto, un virus non meno grave del #Covid. Tanto che anche le sparatorie in Texas vann… - ilfoglio_it : Su WhatsApp e sui #social arriva di tutto, un virus non meno grave del #Covid. Tanto che anche le sparatorie in Tex… -