“Vuoi essere il mio toy boy?”. Carmen Di Pietro, proposta clamorosa al naufrago. Pubblico incredulo (Di sabato 11 giugno 2022) Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi, proposta davvero inaspettata da parte della naufraga in Honduras. A quanto pare, ha messo decisamente gli occhi addosso ad uno dei naufraghi e seppur con una certa dose di ironia, la showgirl si è fatta avanti e ha voluto sorprendere tutti con una richiesta particolare e privata. Ormai manca poco alla fine del reality show e la mamma di Alessandro Iannoni ha voglia di divertirsi. E quindi, senza farsi troppi scrupoli, si è lasciata andare a questa affermazione. Alcuni giorni fa Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi ha criticato Gennaro Auletto: “Si è svegliato questa mattina e ha esordito dicendo ‘ma tanto che si va a fare a pesca anche perché se si prende un pesca siamo talmente tanti qua’. Io non ci ho visto più anche perché mi sono chiesta perché dovessi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 giugno 2022)Diall’Isola dei Famosi,davvero inaspettata da parte della naufraga in Honduras. A quanto pare, ha messo decisamente gli occhi addosso ad uno dei naufraghi e seppur con una certa dose di ironia, la showgirl si è fatta avanti e ha voluto sorprendere tutti con una richiesta particolare e privata. Ormai manca poco alla fine del reality show e la mamma di Alessandro Iannoni ha voglia di divertirsi. E quindi, senza farsi troppi scrupoli, si è lasciata andare a questa affermazione. Alcuni giorni faDiall’Isola dei Famosi ha criticato Gennaro Auletto: “Si è svegliato questa mattina e ha esordito dicendo ‘ma tanto che si va a fare a pesca anche perché se si prende un pesca siamo talmente tanti qua’. Io non ci ho visto più anche perché mi sono chiesta perché dovessi ...

