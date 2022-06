Voto di scambio a Palermo, arrestato candidato FdI. La lista degli impresentabili della Commissione Antimafia (Di sabato 11 giugno 2022) Sono diciotto i candidati alle elezioni amministrative considerati “impresentabili” dalla Commissione Antimafia, secondo il Codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. La platea presa in considerazione è di 19mila candidati. La lista è stata resa nota da Nicola Morra, presidente della Commissione, “con la doverosa premessa che sono arrivate delle note di rettifica anche L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Sono diciotto i candidati alle elezioni amministrative considerati “” dalla, secondo il Codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. La platea presa in considerazione è di 19mila candidati. Laè stata resa nota da Nicola Morra, presidente, “con la doverosa premessa che sono arrivate delle note di rettifica anche L'articolo proviene da Inews24.it.

