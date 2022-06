Von der Leyen con Zelensky: «Kiev sulla strada giusta per entrare nell’Ue. Siamo con voi: Slava Ukraini!» – Il video (Di sabato 11 giugno 2022) «Questo è un momento decisivo non solo per l’Ucraina ma per tutto il continente europeo: la Russia vuole dividere e indebolire l’Ue. L’Europa è il suo obiettivo». Sono queste le parole dette dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ad alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. I due si sono incontrati (per la seconda volta) a Kiev, dove hanno discusso sul percorso che dovrà seguire l’Ucraina per entrare nell’Unione europea. Von der Leyen ha detto che Kiev è sulla strada giusta: «Kiev era già sul giusto binario prima della guerra, ha una democrazia parlamentare solida, ha un’amministrazione funzionante. Vediamo un Paese ad alta digitalizzazione. È un Paese che ha già accordi commerciali e di ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) «Questo è un momento decisivo non solo per l’Ucraina ma per tutto il continente europeo: la Russia vuole dividere e indebolire l’Ue. L’Europa è il suo obiettivo». Sono queste le parole dette dal presidente dell’Ucraina Volodymyrad alla presidente della Commissione Ue Ursula von der. I due si sono incontrati (per la seconda volta) a, dove hanno discusso sul percorso che dovrà seguire l’Ucraina pernell’Unione europea. Von derha detto che: «era già sul giusto binario prima della guerra, ha una democrazia parlamentare solida, ha un’amministrazione funzionante. Vediamo un Paese ad alta digitalizzazione. È un Paese che ha già accordi commerciali e di ...

