Von der Leyen a Kiev per incontrare Zelensky. Venerdì il parere della Commissione sull'Ucraina nell'Ue (Di sabato 11 giugno 2022) La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è in visita a Kiev. Von der Leyen è arrivata nella capitale ucraina in treno e senza preannunciare la sua missione per motivi di sicurezza. A Kiev la numero uno dell'esecutivo vedrà il presidente Volodymyr Zelensky ed avrà una serie di incontri con i massimi vertici delle istituzioni ucraine. È la seconda volta, dall'inizio della guerra, che von der Leyen visita Kiev e l'Ucraina. «Torno a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyhal. Faremo il punto sul lavoro che sarà necessario fare assieme per la ricostruzione» dell'Ucraina e «sui progressi fatti dal Paese nel suo percorso europeo», ha detto

