Volley | Nations League maschile 2022 | Francia superlativa | ancora bene Usa

(Di sabato 11 giugno 2022) Nuova notte della(VNL)e nuove emozioni regalate da alcuni dei più rilevanti protagonisti della pallavolo internazionale. Riposo per l’Italia di Fefé de Giorgi, dopo una sconfitta e una vittoria nei primi due incontri, mentre di certo non si è fermata una straordinaria. Dopo il successo all’esordio proprio contro gli azzurri e la conferma nel secondo match ai danni della Serbia, ecco anche il tris del transalpini a discapito del Canada. Netto 3-0 (25-16, 25-23, 25-21), nella circostanza di una sfida assolutamente senza storia sin dai primi scambi e utile per ottenere il primo posto in classifica generale. Ok anche la Slovenia, che ha sorpreso l’Australia, a sua volta, con un 3-0 (22-25, 20-25, 21-25) che parla da sé e racconta di una ...

Pubblicità

sportface2016 : #NationsLeague 2022: #Francia superlativa, ancora bene #Usa - infoitsport : LIVE Canada-Italia volley, Nations League 2022 in DIRETTA: i giovani azzurri cercano conferme - infoitsport : Volley, Nations League 2022: l'Italia cerca il bis contro un Canada tutto da scoprire - infoitsport : Italia-Canada oggi, Nations League volley 2022: orario, tv, programma, streaming - sportface2016 : #VolleyballNationsLeague maschile: #Olanda in scioltezza contro l'#Iran, #Serbia batte #Argentina al tiebreak -

Non è esattamente il Canada che ha messo in seria difficoltà l'Italia al debutto dei Giochi Olimpici, quello che domani notte, tra le mura amiche di Ottawa, affronterà gli azzurri al terzo incontro ...Sta per terminare l'attesa per Italia - Canada , sfida valevole per la Week 1 dellaLeague (VNL) maschile 2022 . Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo aver perso all'esordio contro la Francia e la bella vittoria in rimonta contro la Polonia, vogliono conquistare un altro ...OTTAWA (CANADA) (ITALPRESS) - Sconfitta all'esordio con i campioni olimpici della Francia per 3-0 in Volleyball Nations League per gli azzurri di Fefè De Giorgi che sono tornati in campo per una gara ...OTTAWA (CANADA) (ITALPRESS) - Dopo la secca sconfitta all'esordio con la Francia, l'Italvolley di Ferdinando De Giorgi trova la prima vittoria in Volleyball Nations League contro i campioni del mondo ...