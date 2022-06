Vladimir Luxuria: "Noi facciamo rumore contro la politica indifferente" (Di sabato 11 giugno 2022) "Ci troviamo costretti a dover fare ancora molto rumore contro il silenzio assordante di una politica che fa orecchie da mercante su leggi che possono tutelare la nostra dignita', la nostra integrita' ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) "Ci troviamo costretti a dover fare ancora moltoil silenzio assordante di unache fa orecchie da mercante su leggi che possono tutelare la nostra dignita', la nostra integrita' ...

Pubblicità

zazoomblog : Vladimir Luxuria la bomba è scoppiata “Non ce lo fanno vedere!”: segreto nascosto sull’Isola - #Vladimir #Luxuria… - lorenzino1899 : @AndreaR09527214 appunto, si chiama vladimir luxuria, non vladimiro guadagno, come scritto nel post... - AndreaR09527214 : Beh, se Luxuria ha optato per la buonafede di Nicolas (che era evidente e che ha dovuto lo stesso subire un attacc… - redazioneiene : Giacca più cravatta arcobaleno, Vladimir Luxuria è la nostra Iena d'eccezione al Gay Pride di Budapest ?? #leiene - Etica53332704 : @carmen_aversano @Kagakazov @CinziaFufy74 Per me è un problema se poi Vladimir Luxuria, vuole un figlio dal suo com… -