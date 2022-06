Vittoria annegata a Torre Annunziata, il dolore sui social: 'Non sappiamo come sia potuto accadere' (Di sabato 11 giugno 2022) Torre Annunziata sotto choc per la morte della piccola Vittoria Scarpa , la bambina di 5 anni annegata oggi in mare. Sui social sono numerosissimi i messaggi di cordoglio da parte di cittadini, ... Leggi su leggo (Di sabato 11 giugno 2022)sotto choc per la morte della piccolaScarpa , la bambina di 5 annioggi in mare. Suisono numerosissimi i messaggi di cordoglio da parte di cittadini, ...

