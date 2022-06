Virtus Bologna, Shengelia travolge l'Olimpia Milano: finali scudetto, di nuovo in parità (Di sabato 11 giugno 2022) Uno a uno. E adesso si gioca due volte al Forum di Assago. La finale scudetto del basket italiano, dopo le prime due gare a Bologna alla Segafredo Arena, è sul 1-1. Alla prima vittoria di mercoledì dell'Olimpia Milano per 66-62 ha risposto venerdì sera la Virtus Bologna con un successo per 75-68 maturato nella ripresa e soprattutto nell'ultimo periodo. La Segafredo, dopo i tanti problemi offensivi della prima partita, in gara 2 ha trovato i punti del lungo Jaiteh e soprattutto dell'ala georgiana Shengelia, top scorer con 22 punti. Milano dominatrice del primo quarto, con un illusorio vantaggio sul 4-13 con Shields e Rodriguez quasi immarcabili. Bologna parte tirando malissimo con Shengelia che fa 0/5 ai liberi e 0/3 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Uno a uno. E adesso si gioca due volte al Forum di Assago. La finaledel basket italiano, dopo le prime due gare aalla Segafredo Arena, è sul 1-1. Alla prima vittoria di mercoledì dell'per 66-62 ha risposto venerdì sera lacon un successo per 75-68 maturato nella ripresa e soprattutto nell'ultimo periodo. La Segafredo, dopo i tanti problemi offensivi della prima partita, in gara 2 ha trovato i punti del lungo Jaiteh e soprattutto dell'ala georgiana, top scorer con 22 punti.dominatrice del primo quarto, con un illusorio vantaggio sul 4-13 con Shields e Rodriguez quasi immarcabili.parte tirando malissimo conche fa 0/5 ai liberi e 0/3 ...

Pubblicità

Eurosport_IT : LA VIRTUS VINCE GARA 2 PER 75-68 ???? La Virtus Bologna pareggia la serie: dopo due partite le LBA Finals sono sull'… - infoitsport : MERCATO LBA - Jordan Mickey vicinissimo alla firma con Virtus Bologna - infoitsport : MERCATO LBA - Il punto su arrivi e partenze alla Virtus Bologna - LucaNardo97 : LBA PLAYOFF FINALE VIRTUS BOLOGNA VS OLIMPIA MILANO: OLIMPIA MILANO 2020-21 VS 2021-22 - STATS GARE 2 .@LegaBasketA… - dorseyisthegoat : RT @AlessandroMagg4: Nikola Milutinov close to a deal with Olympiacos as reported by Italian newspaper Repubblica. Virtus Bologna, for me,… -