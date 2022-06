VIDEO Superbike, GP Misano 2022: highlights e sintesi gara-1. Bautista fa il vuoto nel finale (Di sabato 11 giugno 2022) Già nelle prove libere a Misano, la Ducati aveva mostrato un gran passo; quanto fatto in occasione di gara-1 da Alvaro Bautista ha dimostrato la forza del team di Borgo Panigale rispetto ai rivali. Il primo atto del Gran Premio di Emilia-Romagna 2022 di Superbike si è chiuso nel segno dello spagnolo, sempre più leader del Mondiale. Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, su tutti, hanno dato il massimo salvo poi capitolare a fronte di una netta superiorità di Bautista; se, da un lato, Rea è riuscito comunque a conquistare la seconda posizione, il turco è stato invece costretto al ritiro per un problema tecnico alla sua moto. Da qui, l’ottimo risultato raggiunto da Michael Ruben Rinaldi, che ha agguantato il gradino più basso del podio precedendo Axel Bassani, anche lui autore di un’ottima ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Già nelle prove libere a, la Ducati aveva mostrato un gran passo; quanto fatto in occasione di-1 da Alvaroha dimostrato la forza del team di Borgo Panigale rispetto ai rivali. Il primo atto del Gran Premio di Emilia-Romagnadisi è chiuso nel segno dello spagnolo, sempre più leader del Mondiale. Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, su tutti, hanno dato il massimo salvo poi capitolare a fronte di una netta superiorità di; se, da un lato, Rea è riuscito comunque a conquistare la seconda posizione, il turco è stato invece costretto al ritiro per un problema tecnico alla sua moto. Da qui, l’ottimo risultato raggiunto da Michael Ruben Rinaldi, che ha agguantato il gradino più basso del podio precedendo Axel Bassani, anche lui autore di un’ottima ...

Pubblicità

corsedimoto : VIDEO SUPERBIKE - Ecco le highlights della sfida d’apertura del quarto round del Mondiale Superbike a Misano. Stavo… - CorriereRomagna : Superbike: vince Bautista, Rinaldi sul terzo gradino del podio / VIDEO - - infoitsport : Diretta Sbk/ Superbike streaming video tv, Bautista 1° in FP3! Gp Italia 2022 Misano - infoitsport : Diretta Sbk 2022/ Superbike streaming video tv: in pista per la FP2! Gp Italia Misano - MotorcycleSp : Sabato scorso, Peter Hickman ha ottenuto un'altra vittoria al TT Isle of Man, più precisamente nella... #Velocità… -