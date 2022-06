VIDEO Lewis Hamilton: “Ho il mal di schiena per colpa del porpoising!” (Di sabato 11 giugno 2022) Un’altra pole-position per la Ferrari nell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1. E’ il solito Charles Leclerc ad aver conquistato la p.1 precedendo le due Red Bull del messicano Sergio Perez e dell’olandese Max Verstappen. Il monegasco ha confermato le sue straordinarie qualità nel giro secco, considerando che la sua sia la sesta pole stagionale. In casa Mercedes la situazione è sempre la solita: tanto porpoising e i propri piloti costretti a fare di necessità virtù. I due britannici George Russell e Lewis Hamilton hanno concluso rispettivamente in quinta e settima posizione, rimediando un distacco considerevole dalla vetta, ma comunque ponendosi davanti al gruppetto degli inseguitori di Ferrari e di Red Bull. Per Hamilton quindi un risultato non soddisfacente per le ambizioni, ma neanche da disprezzare considerato il grave problema ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Un’altra pole-position per la Ferrari nell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1. E’ il solito Charles Leclerc ad aver conquistato la p.1 precedendo le due Red Bull del messicano Sergio Perez e dell’olandese Max Verstappen. Il monegasco ha confermato le sue straordinarie qualità nel giro secco, considerando che la sua sia la sesta pole stagionale. In casa Mercedes la situazione è sempre la solita: tanto porpoising e i propri piloti costretti a fare di necessità virtù. I due britannici George Russell ehanno concluso rispettivamente in quinta e settima posizione, rimediando un distacco considerevole dalla vetta, ma comunque ponendosi davanti al gruppetto degli inseguitori di Ferrari e di Red Bull. Perquindi un risultato non soddisfacente per le ambizioni, ma neanche da disprezzare considerato il grave problema ...

