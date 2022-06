Via ai lavori in circonvallazione Paltriniano, si allarga il cantiere di Piazza Matteotti: come cambia la viabilità (Di sabato 11 giugno 2022) Bergamo. Novità per quel che riguarda alcuni cantieri della città. Innanzitutto, PalaFrizzoni fa sapere che si è conclusa la prima parte del grande cantiere che punta a sistemare i sottoservizi e la pavimentazione della Corsarola, in Città Alta. La viabilità è stata quindi ripristinata, con via Salvecchio tornata ad essere percorribile solo in senso discendente. Per gran parte del tratto di via Colleoni su cui si sono concentrati i lavori, la pavimentazione a lisca di pesce è stata definitivamente ripristinata: per un breve tratto di strada è stata prevista una soluzione diversa, a cubetti, per segnalare il tratto da cui sarà necessario riavviare l’intervento alla ripresa dei lavori. In quest’area, infatti, sarà ancora necessario intervenire per la sostituzione dei sottoservizi e per questo motivo si è scelto di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 giugno 2022) Bergamo. Novità per quel che riguarda alcuni cantieri della città. Innanzitutto, PalaFrizzoni fa sapere che si è conclusa la prima parte del grandeche punta a sistemare i sottoservizi e la pavimentazione della Corsarola, in Città Alta. Laè stata quindi ripristinata, con via Salvecchio tornata ad essere percorribile solo in senso discendente. Per gran parte del tratto di via Colleoni su cui si sono concentrati i, la pavimentazione a lisca di pesce è stata definitivamente ripristinata: per un breve tratto di strada è stata prevista una soluzione diversa, a cubetti, per segnalare il tratto da cui sarà necessario riavviare l’intervento alla ripresa dei. In quest’area, infatti, sarà ancora necessario intervenire per la sostituzione dei sottoservizi e per questo motivo si è scelto di ...

