Verso gli Europei 2022, l’Italia del calcio femminile da domani in raduno (Di sabato 11 giugno 2022) Conclusa la seconda fase di raduno con una partitella amichevole contro la squadra Under 15 maschile dell’Inter, ad un mese esatto dalla prima gara che l’Italia giocherà all’Europeo contro la Francia, la ct Milena Bertolini ha diramato le convocazioni per la terza fase della preparazione che si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano da domenica 12 a venerdì 17 giugno. Sono 30 le calciatrici Azzurre che si raduneranno domenica sera entro le 23 per iniziare il giorno seguente il programma di lavoro. “Ho visto un gruppo fortemente motivato – ha dichiarato la ct Bertolini ai microfoni di RaiSport – che sta lavorando duro con grande fame, perchè è questo che farà la differenza. Mi piace la qualità di queste ragazze, che è tanta dal punto di vista tecnico e tattico. Le 23 che porterò all’Europeo devono dare la disponibilità di stare dentro al ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 giugno 2022) Conclusa la seconda fase dicon una partitella amichevole contro la squadra Under 15 maschile dell’Inter, ad un mese esatto dalla prima gara chegiocherà all’Europeo contro la Francia, la ct Milena Bertolini ha diramato le convocazioni per la terza fase della preparazione che si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano da domenica 12 a venerdì 17 giugno. Sono 30 le calciatrici Azzurre che si raduneranno domenica sera entro le 23 per iniziare il giorno seguente il programma di lavoro. “Ho visto un gruppo fortemente motivato – ha dichiarato la ct Bertolini ai microfoni di RaiSport – che sta lavorando duro con grande fame, perchè è questo che farà la differenza. Mi piace la qualità di queste ragazze, che è tanta dal punto di vista tecnico e tattico. Le 23 che porterò all’Europeo devono dare la disponibilità di stare dentro al ...

Pubblicità

ItalianNavy : Verso il #10giugno #GiornatadellaMarina 2022 -1 alle celebrazioni nella città di #Gaeta! Anche oggi un’intensa gior… - marattin : La prima grande decontribuzione (per nuovi assunti) fu nel 2015, quella che la sinistra Pd chiamò “regalo ai padron… - mara_carfagna : L'attacco russo ai media italiani è una gravissima interferenza contro uno Stato sovrano e un attacco alla libera i… - Lucaarggh : RT @AxiaFel: Da qualche ora Palazzo Chigi non comunica più in italiano, su Twitter, ma in inglese. Unico tra i Governi dei Paesi membri UE…… - NeoOdisseo : @gaiatortora Ma chi lo legge repubblica???ma secondo lei gli italiani con inflazione verso il 10%si fanno terrorizza… -