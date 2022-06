Veronica e Matteo dopo Uomini e Donne: i due prendono una decisione importante (Di sabato 11 giugno 2022) Veronica Rimondi e Matteo Farnea hanno rilasciato un’intervista a MondoTV 24 in cui hanno parlato dei loro progetti futuri e di come stiano andando le cose dopo Uomini e Donne. Entrambi si sono detti piuttosto soddisfatti di questa relazione, anche se siamo solo agli albori. La coppia, poi, si è espressa anche su alcuni esponenti L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 11 giugno 2022)Rimondi eFarnea hanno rilasciato un’intervista a MondoTV 24 in cui hanno parlato dei loro progetti futuri e di come stiano andando le cose. Entrambi si sono detti piuttosto soddisfatti di questa relazione, anche se siamo solo agli albori. La coppia, poi, si è espressa anche su alcuni esponenti L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

infoitcultura : UeD, Veronica e Matteo dopo la scelta: la rivelazione della coppia - infoitcultura : Uomini e Donne, Veronica e Matteo non sopportano un cavaliere - QuotidianPost : Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea dopo la scelta: affinità e progetti - Laura27820749 : @Sara74927299 Giulia sta con Matteo perché lui è uno stilista e conosce Veronica Pierpaolo forse è occupato. - IsaeChia : #UominieDonne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea rivelano quale cavaliere del Trono Over proprio non sopportano -