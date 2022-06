Vanessa Incontrada: “Avevo voglia di te”. Il suo sorriso è la miglior risposta alle polemiche (Di sabato 11 giugno 2022) Un selfie improvvisato, scattato durante una splendida giornata di mare, è tutto ciò di cui Vanessa Incontrada ha bisogno per mettere a tacere le critiche che l’hanno travolta negli ultimi giorni. Il suo sorriso splendido continua ad essere, ancora una volta, la risposta perfetta (una vera e propria frecciatina molto elegante) alle polemiche degli hater. Vanessa Incontrada, il selfie al mare “Avevo voglia di te… mare” – scrive Vanessa Incontrada su Instagram, a didascalia di una foto strepitosa: grandi occhiali da sole, costume nero e sorriso da favola. Concedendosi un momento di relax dai suoi mille impegni – tra cui le riprese di Fosca Innocenti 2, iniziate qualche ... Leggi su dilei (Di sabato 11 giugno 2022) Un selfie improvvisato, scattato durante una splendida giornata di mare, è tutto ciò di cuiha bisogno per mettere a tacere le critiche che l’hanno travolta negli ultimi giorni. Il suosplendido continua ad essere, ancora una volta, laperfetta (una vera e propria frecciatina molto elegante)degli hater., il selfie al mare “di te… mare” – scrivesu Instagram, a didascalia di una foto strepitosa: grandi occhiali da sole, costume nero eda favola. Concedendosi un momento di relax dai suoi mille impegni – tra cui le riprese di Fosca Innocenti 2, iniziate qualche ...

Pubblicità

delirious_being : RT @asfaltofresco: vera gemma soleil sorge federica panicucci sophie codegoni rosalinda cannavò vanessa incontrada - SLN_Magazine : Vanessa Incontrada e il body shaming, una foto per rispondere. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Serkan_Bolat1 : RT @Giuli3visan: Rinfreschiamo la memoria a qualche giornaletto: “La perfezione non esiste” by Vanessa Incontrada - andrewsword2 : RT @Arabella2071: Vanessa Incontrada a me piace come donna e attrice . Riceve body shaming come l'ho ricevuto io da quel fenomeno di mio m… - me_deae : Io, a Wanda Nara che si photoshoppa, preferisco la Incontrada che se ne fotte e va al mare alla faccia dei finti cu… -