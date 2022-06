Van Basten riunisce Gullit e Rijkaard: il ritorno dei 'tre moschettieri' (Di sabato 11 giugno 2022) "Congratulazioni" aveva scritto Marco, postando la prima pagina con cui la Gazzetta celebrava l'impresa rossonera. "Godetevi questo titolo" aveva aggiunto Ruud sul proprio profilo. Milan: tutte le ... Leggi su gazzetta (Di sabato 11 giugno 2022) "Congratulazioni" aveva scritto Marco, postando la prima pagina con cui la Gazzetta celebrava l'impresa rossonera. "Godetevi questo titolo" aveva aggiunto Ruud sul proprio profilo. Milan: tutte le ...

Pubblicità

Corriere : Van Basten, Gullit e Rijkaard, la foto nostalgia: «Eccoci di nuovo insieme» - fattoquotidiano : Marco Van Basten posta una foto con Gullit e Rijkaard: la reunion scatena la nostalgia dei tifosi. Ecco come sono d… - boudog : @Milestemplaris Vero. Ci manca Van Basten. E non vedo un fuoriclasse nel futuro prossimo. Brobbey non mi piace tanto, nemmeno Zirkzee. - Naro68 : @ElisaeTh19 Presente!!! Van Basten lo andai a salutare pure in Via Turati - sportli26181512 : Van Basten riunisce Gullit e Rijkaard: il ritorno dei 'tre moschettieri': Van Basten riunisce Gullit e Rijkaard: il… -