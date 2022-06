Vaiolo scimmie: in Italia i casi confermati salgono a 29. Vaia: il virus può essere nel liquido seminale (Di sabato 11 giugno 2022) salgono a 29 i casi di Vaiolo delle scimmie registrati in Italia all’8 giugno. Il dato emerge da un documento di aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) pubblicato il 10 giugno.... Leggi su feedpress.me (Di sabato 11 giugno 2022)a 29 ididelleregistrati inall’8 giugno. Il dato emerge da un documento di aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) pubblicato il 10 giugno....

Pubblicità

DavidPuente : «Il vaiolo delle scimmie è una malattia omosessuale, come l'HIV» è solo l’ultima delle #fakenews che colpiscono la… - fanpage : Sono saliti a sedici i casi di #vaiolodellescimmie in Lombardia: a farlo sapere è l’assessora al Welfare di Regione… - AlexBazzaro : Il vaiolo delle scimmie non se l’era filato nessuno. Riproviamo con animali diversi. ?? - fisco24_info : Vaiolo delle scimmie, nuovo caso nel Lazio: (Adnkronos) - Ricoverato all'ospedale di Latina - LocalPage3 : Vaiolo delle scimmie, nuovo caso nel Lazio -