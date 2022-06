Vaiolo delle scimmie, nuovo caso ricoverato nel Lazio (Di sabato 11 giugno 2022) nuovo caso di Vaiolo delle scimmie nel Lazio. Il paziente è stato ricoverato all'ospedale Goretti di Latina. «È stato ricoverato all'ospedale Goretti di Latina, nel reparto di Malattie infettive, un nuovo caso di monkeypox. Il Dipartimento di prevenzione ha effettuato le attività necessarie per il tracciamento e la gestione dei contatti e la situazione è sotto stretto controllo. Ad oggi non sono stati rilevati altri casi nella provincia». Lo annuncia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Situazione sotto stretto monitoraggio anche in Lombardia. «Sono stati individuati 16 casi di Monkeypox Virus in Lombardia. Il sistema di sorveglianza sta monitorando la situazione ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022)dinel. Il paziente è statoall'ospedale Goretti di Latina. «È statoall'ospedale Goretti di Latina, nel reparto di Malattie infettive, undi monkeypox. Il Dipartimento di prevenzione ha effettuato le attività necessarie per il tracciamento e la gestione dei contatti e la situazione è sotto stretto controllo. Ad oggi non sono stati rilevati altri casi nella provincia». Lo annuncia l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. Situazione sotto stretto monitoraggio anche in Lombardia. «Sono stati individuati 16 casi di Monkeypox Virus in Lombardia. Il sistema di sorveglianza sta monitorando la situazione ...

