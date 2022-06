Vaiolo delle scimmie, lo Spallanzani dimostra la presenza del virus nel liquido seminale (Di sabato 11 giugno 2022) I ricercatori dell’Istituto Spallanzani di Roma hanno scoperto, primi al mondo, che il virus responsabile del Vaiolo delle scimmie può essere presente nel liquido seminale di una persona affetta da questa malattia, in una forma capace di replicarsi. Il virus è stato isolato, nei laboratori dell’Inmi, dal liquido seminale prelevato da un paziente 6 giorni dopo la comparsa della febbre e, in coltura cellulare, si è dimostrato capace di infettare e di replicarsi in laboratorio. Lo rende noto Adnkronos Salute. Vaiolo delle scimmie, virus nel liquido seminale In precedenza era stato solo ipotizzato la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022) I ricercatori dell’Istitutodi Roma hanno scoperto, primi al mondo, che ilresponsabile delpuò essere presente neldi una persona affetta da questa malattia, in una forma capace di replicarsi. Ilè stato isolato, nei laboratori dell’Inmi, dalprelevato da un paziente 6 giorni dopo la comparsa della febbre e, in coltura cellulare, si èto capace di infettare e di replicarsi in laboratorio. Lo rende noto Adnkronos Salute.nelIn precedenza era stato solo ipotizzato la ...

DavidPuente : «Il vaiolo delle scimmie è una malattia omosessuale, come l'HIV» è solo l’ultima delle #fakenews che colpiscono la… - AlexBazzaro : Il vaiolo delle scimmie non se l’era filato nessuno. Riproviamo con animali diversi. ?? - repubblica : Vaiolo delle scimmie, l'ipotesi di una trasmissione anche nell'aria. Gli Usa: 'Mettete la mascherina' [di Donatella… - SecolodItalia1 : Vaiolo delle scimmie, lo Spallanzani dimostra la presenza del virus nel liquido seminale - DaBattistini : RT @LaVeritaWeb: «Politico» svela che l’Italia è uno dei quattro Paesi europei che in silenzio ha acquistato decine di migliaia di dosi per… -