Usa | nuove manifestazioni contro armi | ' Congresso agisca'

(Di sabato 11 giugno 2022) Migliaia di americani scendono in piazza per chiedere una riforma delledopo la serie di sparatorie di massa delle ultime settimane. Da New York a Washingtonsono attese in tutte ...

Agenzia ANSA

Migliaia di americani scendono in piazza per chiedere una riforma delle armi dopo la serie di sparatorie di massa delle ultime settimane. Da New York a Washington manifestazioni sono attese in tutte le principali città americane. I Cdc rivaluteranno la loro decisione tra 90 giorni, nel timore di nuove possibili varianti del covid Lo riferisce la Cnn, secondo cui lo stop deciso dai Centri di controllo e prevenzione della malattia. (ANSA) - NEW YORK, 11 GIU - Migliaia di americani scendono in piazza per chiedere una riforma delle armi dopo la serie di sparatorie di massa delle ultime settimane. Da New York a Washington