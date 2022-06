Usa, Biden vuole ridurre i livelli di nicotina nelle sigarette (Di sabato 11 giugno 2022) Il presidente americano Joe Biden vuole ridurre la nicotina in tutte le sigarette vendute negli Stati Uniti a livelli minimi, o quantomeno a livelli che non creino dipendenza. Lo riporta il Wall ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Il presidente americano Joelain tutte levendute negli Stati Uniti aminimi, o quantomeno ache non creino dipendenza. Lo riporta il Wall ...

