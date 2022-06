Usa, 20 milioni di americani incollati alla Tv per seguire il Comitato che vuole impallinare Trump (Di sabato 11 giugno 2022) Quasi 20 milioni di americani, su una popolazione complessiva di 331 milioni di abitanti, hanno seguito, secondo la società Nielsen, la prima audizione pubblica della Commissione 6 gennaio della Camera Usa sull’assalto al Congresso, che vuole processare Donald Trump accusandolo di aver tentato un golpe il 6 gennaio 2021. Va ricordato che la “Commissione 6 gennaio” che sta indagando su Trump e sull’assalto a Capitol Hill, presieduta dal democratico 74enne Bennie Gordon Thompson, è composta da altri 8 membri, 6 dei quali democratici, come il presidente, e 2 repubblicani, nemici giurati di Trump: Liz Cheney e Adam Kinzinger la cui opinione sull’ex-presidente è compendiata in poche semplici parole: “Trump è il peggior presidente che gli Stati Uniti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022) Quasi 20di, su una popolazione complessiva di 331di abitanti, hanno seguito, secondo la società Nielsen, la prima audizione pubblica della Commissione 6 gennaio della Camera Usa sull’assalto al Congresso, cheprocessare Donaldaccusandolo di aver tentato un golpe il 6 gennaio 2021. Va ricordato che la “Commissione 6 gennaio” che sta indagando sue sull’assalto a Capitol Hill, presieduta dal democratico 74enne Bennie Gordon Thompson, è composta da altri 8 membri, 6 dei quali democratici, come il presidente, e 2 repubblicani, nemici giurati di: Liz Cheney e Adam Kinzinger la cui opinione sull’ex-presidente è compendiata in poche semplici parole: “è il peggior presidente che gli Stati Uniti ...

