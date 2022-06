Uragano spread sull' Italia | ora la tempesta finanziaria fa veramente paura

(Di sabato 11 giugno 2022) Diciamo la verità, il rialzo dei tassi da parte della Bce era telefonato. Sono settimane che da Francoforte arrivano segnali inequivocabili circa una stretta monetaria, sotto forma di aumento del costo del denaro. E alla fine è successo. Ma forse, quello che i mercati non si aspettavano, è l'assordante silenzio da parte dell'Eurotowera possibilità di intervenire in futuro qualora i rendimenti sui titoli sovrani e di conseguenza gli, sfuggissero di mano. L'ombrello, soprattutto per l', al momento si è chiuso e non è dato sapere se si riaprirà, vale a dire se in caso di crisi del debito, la Banca centrale ricomincerà a rastrellare titoli pubblici, sostenendo il debito. Per il momento, con i rendimenti sul Btp decennale al 3,8%, ieri punta di giornata, finanziare il terzo debito sovrano al mondo costa decisamente di più. ...

Pubblicità

icsicsxx : RT @tempoweb: Uragano #spread sull'#Italia: ora fa paura. Il silenzio assordante della #Bce #draghi #governo #economia #11giugno #iltempoqu… - tempoweb : Uragano #spread sull'#Italia: ora fa paura. Il silenzio assordante della #Bce #draghi #governo #economia #11giugno… - DomenicoAndolfo : RT @SommellaRoberto: Petrolio +28%, grano +12%, benzina +54%, spread +25%, inflazione +21%. L’amaro conto dei primi 100 giorni di guerra in… - fabiodisconzi : RT @SommellaRoberto: Petrolio +28%, grano +12%, benzina +54%, spread +25%, inflazione +21%. L’amaro conto dei primi 100 giorni di guerra in… - FastFerroVieER : RT @SommellaRoberto: Petrolio +28%, grano +12%, benzina +54%, spread +25%, inflazione +21%. L’amaro conto dei primi 100 giorni di guerra in… -

... il Ceo Jamie Dimon, ha lanciato un allarme, parlando di un 'finanziario' in arrivo Perché ...& BCE/ In arrivo la "patrimoniale" che prepara la fine dell'euro Ricordate nella crisi 2007 -...Inoltre, dato che oggi glisono più alti rispetto al prima della pandemia da Covid - 19, ci ... come la guerra in Ucraina, non possono provocare un terremoto o un. I prezzi delle ...di Claudia Marin ROMA La svolta della Bce, per quanto attesa, ora che è diventata realtà si abbatte come un uragano, moltiplicato dal record negativo dell’inflazione Usa a quota 8,6%, su tutta la fili ...Segnali poco incoraggianti arrivano anche dal più grande gestore patrimoniale d'Europa, Amundi, che ha paragonato parti del settore del private equity a uno "schema Ponzi" che dovrà affrontare una res ...