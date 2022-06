Uomini e Donne | “Non l’ho voluto io”: storia finita, rottura annunciata ufficialmente (Di sabato 11 giugno 2022) L’ex protagonista di Uomini e Donne ha annunciato una volta per tutte la rottura definitiva: adesso è sola e sta affrontando un periodo complicato Uomini-e-Donne-studioParliamo di una protagonista di Uomini e Donne amatissima dal pubblico che aveva partecipato al programma nell’ormai lontano 2007 insieme a Serena Enardu. Si tratta proprio di Angela Artosin, bella e sensibile, che anche una volta concluso il percorso continuò ad essere seguita e amata dai telespettatori attraverso i social network. La coppia era rimasta solida, Simone Ferroli dopo qualche tempo è addirittura diventato suo marito. Insomma, parliamo di una di quelle poche coppie che hanno fatto un percorso televisivo per innamorarsi, non solo per cercare fama. Dopo il matrimonio arrivò il primo figlio e ... Leggi su direttanews (Di sabato 11 giugno 2022) L’ex protagonista diha annunciato una volta per tutte ladefinitiva: adesso è sola e sta affrontando un periodo complicato-e--studioParliamo di una protagonista diamatissima dal pubblico che aveva partecipato al programma nell’ormai lontano 2007 insieme a Serena Enardu. Si tratta proprio di Angela Artosin, bella e sensibile, che anche una volta concluso il percorso continuò ad essere seguita e amata dai telespettatori attraverso i social network. La coppia era rimasta solida, Simone Ferroli dopo qualche tempo è addirittura diventato suo marito. Insomma, parliamo di una di quelle poche coppie che hanno fatto un percorso televisivo per innamorarsi, non solo per cercare fama. Dopo il matrimonio arrivò il primo figlio e ...

