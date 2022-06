Una vita anticipazioni: Luzdivina e Sara sono la stessa persona? Marcelo sospetta dopo le parole di Aurelio (Di sabato 11 giugno 2022) Pronti per la puntata di domenica di Una vita? Anche questa settimana, la soap di Canale 5 ci aspetta alle 14,20, dopo Beautiful. Che cosa succederà quindi nella puntata del 12 giugno 2022? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1412 di Acacias 38 e come sempre le nostre anticipazioni, ci rivelano ogni dettaglio. Facciamo il punto della situazione: Rosina ha finalmente raccontato tutto a sua sorella e con sua grande sorpresa ha scoperto che anche lei è nella stessa situazione, sono entrambe povere…Liberto prende in mano le redini della situazione e, curiosamente, malgrado le ristrettezze economiche, decide di assecondare i desideri di Azucena e iscriverla a un’accademia di danza. Genoveva incontra Valeria per strada e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 11 giugno 2022) Pronti per la puntata di domenica di Una? Anche questa settimana, la soap di Canale 5 ci aspetta alle 14,20,Beautiful. Che cosa succederà quindi nella puntata del 12 giugno 2022? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1412 di Acacias 38 e come sempre le nostre, ci rivelano ogni dettaglio. Facciamo il punto della situazione: Rosina ha finalmente raccontato tutto a sua sorella e con sua grande sorpresa ha scoperto che anche lei è nellasituazione,entrambe povere…Liberto prende in mano le redini della situazione e, curiosamente, malgrado le ristrettezze economiche, decide di assecondare i desideri di Azucena e iscriverla a un’accademia di danza. Genoveva incontra Valeria per strada e ...

