Una Vita anticipazioni: è successo davvero? (Di sabato 11 giugno 2022) Una Vita anticipazioni, è successo davvero? L’evento sorprende davvero tutti quanti nella puntata in onda l’11 giugno. Ancora in onda su Canale 5 l’amatissima telenovela spagnola e, come sempre, vi riportiamo giorno dopo giorno le anticipazioni per la puntata in programma su Canale 5; l’11 giugno sarà un sabato, motivo per cui l’appuntamento sarà più lungo del solito. Nuovo appuntamento di sabato con Una Vita: le anticipazioni dell’11 giugno.Stando alle anticipazioni, succederà un evento che forse nessuno si aspettava, mentre ci saranno ulteriori litigi e anche chiarimenti; ecco cosa succede per la prossima puntata. Una Vita anticipazioni, è successo ... Leggi su formatonews (Di sabato 11 giugno 2022) Una, è? L’evento sorprendetutti quanti nella puntata in onda l’11 giugno. Ancora in onda su Canale 5 l’amatissima telenovela spagnola e, come sempre, vi riportiamo giorno dopo giorno leper la puntata in programma su Canale 5; l’11 giugno sarà un sabato, motivo per cui l’appuntamento sarà più lungo del solito. Nuovo appuntamento di sabato con Una: ledell’11 giugno.Stando alle, succederà un evento che forse nessuno si aspettava, mentre ci saranno ulteriori litigi e anche chiarimenti; ecco cosa succede per la prossima puntata. Una, è...

