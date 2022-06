Ultime Notizie – Ucraina, 10mila soldati di Kiev uccisi da inizio guerra (Di sabato 11 giugno 2022) Sono circa 10mila i militari ucraini rimasti uccisi dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio scorso. A dichiararlo è stato il consigliere della presidenza Ucraina, Alexei Arestovich, in un’intervista video al programma Fegin Live ripresa da ‘TCH’. Quanto all’esercito russo, ha aggiunto, “ha subito perdite pari a mille soldati al giorno durante i primi 20-30 giorni. Ora ne muoiono tra i 200 e i 300”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 giugno 2022) Sono circai militari ucraini rimastidall’dell’invasione russa il 24 febbraio scorso. A dichiararlo è stato il consigliere della presidenza, Alexei Arestovich, in un’intervista video al programma Fegin Live ripresa da ‘TCH’. Quanto all’esercito russo, ha aggiunto, “ha subito perdite pari a milleal giorno durante i primi 20-30 giorni. Ora ne muoiono tra i 200 e i 300”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dati Covid: 21.554 nuovi positivi e 63 vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 12,6%. Stabili le terap… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - Frankf1842 : RT @NotizieFrance: Rahhal Amarri, morto per salvare due bambini: una medaglia da Mattarella per il gesto eroico - CalcioNews24 : #InghilterraItalia, 335 giorni dopo il mondo è capovolto ?? -