Ultime Notizie – Torre Annunziata | bambina di 5 anni muore annegata

(Di sabato 11 giugno 2022) E’ morta la bimba di 5, scomparsa in spiaggia e poi ritrovata in mare a. La madre aveva denunciato di non riuscire a trovarla. Erano in spiaggia insieme alla figlia più piccola. La bimba è stata trovata in mare dal personale della capitaneria di porto e soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellammare, dove è giunta in condizioni critiche. La piccola è poi deceduta alle 16.30. Sul lido sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di, che indagano sull’accaduto coordinati dalla Procura. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione