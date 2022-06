Ultime Notizie – Milano, Sala positivo al covid: “Febbre e tosse, lavoro da casa” (Di sabato 11 giugno 2022) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è positivo al covid. Lo annuncia lo stesso primo cittadino meneghino sui social. “Ho il covid – si legge in un post su Instagram – Il disagio sembra essere relativo, ho dolore ai muscoli delle gambe, un po’ di Febbre e di tosse. Questo è il mio caso, non mi avventuro in analisi scientifiche che non mi competono. Spero di tornare presto in ufficio e a faticare in bicicletta. Intanto si lavora da casa”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 giugno 2022) Il sindaco di, Giuseppe, èal. Lo annuncia lo stesso primo cittadino meneghino sui social. “Ho il– si legge in un post su Instagram – Il disagio sembra essere relativo, ho dolore ai muscoli delle gambe, un po’ die di. Questo è il mio caso, non mi avventuro in analisi scientifiche che non mi competono. Spero di tornare presto in ufficio e a faticare in bicicletta. Intanto si lavora da”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

