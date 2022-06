Ultime notizie Inter, nome nuovo per la difesa: può arrivare al posto di Dumfries! (Di sabato 11 giugno 2022) Inter molto attiva sul mercato: la dirigenza nerazzurra al momento sta lavorando per molte trattative sia in entrata che in uscita. Il duo Marotta-Ausilio ha già concluso due affari: in entrata è stato concluso il trasferimento di Henrik Mkhitarhyan dalla Roma, mentre Ivan Perisic è stato ceduto a parametro zero al Tottenham dell’ex Antonio Conte. Nelle Ultime ore l’Inter sta concludendo anche l’operazione per portare in nerazzurro l’ex juventino Paulo Dybala, ma il mercato non è finito qui. La dirigenza del club milanese, infatti, sta trattando ulteriori movimenti di mercato che riguardano soprattutto la difesa. Calciomercato Inter Dumfries Nel reparto arretrato, infatti, ci potrebbero essere degli sconvolgimenti: secondo Tuttosport, Milan Skriniar potrebbe essere il nome più ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 giugno 2022)molto attiva sul mercato: la dirigenza nerazzurra al momento sta lavorando per molte trattative sia in entrata che in uscita. Il duo Marotta-Ausilio ha già concluso due affari: in entrata è stato concluso il trasferimento di Henrik Mkhitarhyan dalla Roma, mentre Ivan Perisic è stato ceduto a parametro zero al Tottenham dell’ex Antonio Conte. Nelleore l’sta concludendo anche l’operazione per portare in nerazzurro l’ex juventino Paulo Dybala, ma il mercato non è finito qui. La dirigenza del club milanese, infatti, sta trattando ulteriori movimenti di mercato che riguardano soprattutto la. CalciomercatoDumfries Nel reparto arretrato, infatti, ci potrebbero essere degli sconvolgimenti: secondo Tuttosport, Milan Skriniar potrebbe essere ilpiù ...

