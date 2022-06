Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.177 contagi e 1 morto: bollettino 11 giugno (Di sabato 11 giugno 2022) Sono 1.177 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 11 giugno. Si registra inoltre un altro morto. 264 i casi confermati con tampone molecolare e 913 da test rapido antigenico registrati nelle Ultime 24 ore, che portano il totale a 1.162.512 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.127.728 (97% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.123 tamponi molecolari e 7.613 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,5% è risultato positivo. Sono invece 1.847 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 giugno 2022) Sono 1.177 i nuovidainsecondo ildi, 11. Si registra inoltre un altro. 264 i casi confermati con tampone molecolare e 913 da test rapido antigenico registrati nelle24 ore, che portano il totale a 1.162.512 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.127.728 (97% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.123 tamponi molecolari e 7.613 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,5% è risultato positivo. Sono invece 1.847 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di ...

