Ultime Notizie – Covid Italia, oltre 519mila reinfezioni da agosto 2021 (Di sabato 11 giugno 2022) Dal 24 agosto 2021 al 5 giugno 2022 sono stati segnalati 519.603 casi di reinfezione. Nell’ultima settimana la percentuale sul totale dei casi risulta del 6,3%, stabile rispetto alla settimana precedente (6,3%). E’ quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’epidemia di Covid-19 in Italia. In leggera diminuzione, rispetto alla settimana precedente, la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare (15%) rispetto al resto della popolazione. Nell’ultima settimana, il 18% dei contagi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 34% nella fascia d’età 5-11 anni, il 48% nella fascia 12-19 anni. In diminuzione – rileva l’Iss – il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d’età. Dall’inizio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 giugno 2022) Dal 24al 5 giugno 2022 sono stati segnalati 519.603 casi di reinfezione. Nell’ultima settimana la percentuale sul totale dei casi risulta del 6,3%, stabile rispetto alla settimana precedente (6,3%). E’ quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’epidemia di-19 in. In leggera diminuzione, rispetto alla settimana precedente, la percentuale dei casi di-19 segnalati nella popolazione in età scolare (15%) rispetto al resto della popolazione. Nell’ultima settimana, il 18% dei contagi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 34% nella fascia d’età 5-11 anni, il 48% nella fascia 12-19 anni. In diminuzione – rileva l’Iss – il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d’età. Dall’inizio ...

