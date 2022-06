Ucraina, Kiev: 32.050 militari russi uccisi da inizio guerra (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Continua a salire il bilancio delle perdite russe: ammonterebbero infatti a 32.050 i militari caduti, 1.419 i carri armati, 3.466 i mezzi militari corazzati, 579 i droni tattici e 2.448 gli automezzi distrutti. I dati, aggiornati, sono pubblicati dal quartier generale delle forze armate ucraine sui social. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Continua a salire il bilancio delle perdite russe: ammonterebbero infatti a 32.050 icaduti, 1.419 i carri armati, 3.466 i mezzicorazzati, 579 i droni tattici e 2.448 gli automezzi distrutti. I dati, aggiornati, sono pubblicati dal quartier generale delle forze armate ucraine sui social. L'articolo proviene da Italia Sera.

