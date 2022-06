Ucraina, Kiev: 32.050 militari russi uccisi da inizio guerra (Di sabato 11 giugno 2022) Distrutti 1.149 carri armati e 3.466 mezzi Continua a salire il bilancio delle perdite russe: ammonterebbero infatti a 32.050 i militari caduti , 1.419 i carri armati, 3.466 i mezzi militari corazzati,... Leggi su adnkronos (Di sabato 11 giugno 2022) Distrutti 1.149 carri armati e 3.466 mezzi Continua a salire il bilancio delle perdite russe: ammonterebbero infatti a 32.050 icaduti , 1.419 i carri armati, 3.466 i mezzicorazzati,...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen è in visita a Kiev. 'Torno per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyha… - fattoquotidiano : La Russia è aperta al dialogo, ma “per ballare il tango bisogna essere in due”. La frase del ministro degli Esteri… - PensieroNo : RT @lindipende: ?? Nelle scorse ore si è concluso con un nulla di fatto l’incontro tra i rappresentanti di Ankara e Mosca incentrato sull’ob… - fax1974 : RT @Gianl1974: Kiev: 10mila soldati uccisi dall'inizio della guerra Sono circa 10mila i militari ucraini rimasti uccisi dall'inizio dell'in… -