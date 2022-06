Ucraina | Cacciari | “Gabrielli desecreta bollettino? Una farsa”

(Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “Mi piacerebbe sapere se questal’abbia commissionata il Governo, se sia frutto di qualche scriteriato all’interno dei Servizi, chi l’abbia trasmessa ai giornali. E’ indegno, ma figuriamoci se lo sapremo mai, con tutto quello che è rimasto segreto in Italia di tutte le nostre tragedie. Quindi, non mi do certo pena se non sappiamo chi ha portato avanti e promosso questa barzelletta”. Così Massimo, raggiunto dall’Adnkronos, commenta le polemiche dopo le dichiarazioni del sottosegretario Francosulla vicenda delsulla sicurezza e delle cosiddette ‘liste dei putiniani’. “Non mi stupisce nulla, tanto meno mi stupisce il fatto che alcuni settori dei Servizi in Italia facciano cose incresciose -scandisce- E’ una cosa che se da un lato è una ...

