Ucraina, 15enne fugge da guerra e finisce operaio in nero a Napoli (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Un 15enni, ucraino, sfuggito alla guerra con la madre e ospitato in Italia dalla zia è finito a lavorare come operaio in nero in un cantiere a Casoria, in provincia di Napoli. A scoprirlo i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, insieme a quelli della stazione di Casoria, durante controlli straordinari nell’ambito della campagna ‘bonus edilizia 110’. Nel cantiere dove erano in corso lavori di abbattimento e ricostruzione di una palazzina di edilizia civile, i militari hanno scoperto e identificato 4 lavoratori, 3 dei quali senza contratto tra i quali il 15enne ucraino, anche lui impiegato in nero come operaio. Il datore di lavoro della ditta affidataria dei lavori è stato denunciato. L’attività imprenditoriale è stata ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Un 15enni, ucraino, sfuggito allacon la madre e ospitato in Italia dalla zia è finito a lavorare comeinin un cantiere a Casoria, in provincia di. A scoprirlo i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di, insieme a quelli della stazione di Casoria, durante controlli straordinari nell’ambito della campagna ‘bonus edilizia 110’. Nel cantiere dove erano in corso lavori di abbattimento e ricostruzione di una palazzina di edilizia civile, i militari hanno scoperto e identificato 4 lavoratori, 3 dei quali senza contratto tra i quali ilucraino, anche lui impiegato income. Il datore di lavoro della ditta affidataria dei lavori è stato denunciato. L’attività imprenditoriale è stata ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Ucraina, 15enne fugge da guerra e finisce operaio in nero a Napoli - - larampait : (VIDEO) 15enne fugge dall'#Ucraina per finire in un #cantiere come #operaio - lifestyleblogit : Ucraina, 15enne fugge da guerra e finisce operaio in nero a Napoli - - ledicoladelsud : Ucraina, 15enne fugge da guerra e finisce operaio in nero a Napoli - StraNotizie : Ucraina, 15enne fugge da guerra e finisce operaio in nero a Napoli -