Tutti pazzi di De Vrij, tre club di Premier su di lui: rifiutata già un’offerta! (Di sabato 11 giugno 2022) In casa Inter è tempo di trattative, non solo in entrata ma anche in uscita.Oltre ai discorsi legati al possibile arrivo di Paulo Dybala e al ritorno, dopo una stagione lontano dalla Madonnina, di Romelu Lukaku, la società nerazzurra valuta anche le molte offerte che arrivano, soprattutto dall’estero, per alcuni dei perni della rosa di Inzaghi. Diversi club inglesi, infatti, sarebbero interessati ad acquistare il difensore olandese Stefan De Vrij. Inter Stefan De Vrij Manchester United L’ex Lazio, in scadenza di contratto nel 2023, potrebbe essere sacrificato dalla società milanese che ha bisogno di incassare una cospicua cifra da reinvestire per l’acquisto di Gleison Bremer dal Torino. Come riporta Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il classe ’92 sarebbe finito nel mirino del Manchester United. I red devils, che si ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 giugno 2022) In casa Inter è tempo di trattative, non solo in entrata ma anche in uscita.Oltre ai discorsi legati al possibile arrivo di Paulo Dybala e al ritorno, dopo una stagione lontano dalla Madonnina, di Romelu Lukaku, la società nerazzurra valuta anche le molte offerte che arrivano, soprattutto dall’estero, per alcuni dei perni della rosa di Inzaghi. Diversiinglesi, infatti, sarebbero interessati ad acquistare il difensore olandese Stefan De. Inter Stefan DeManchester United L’ex Lazio, in scadenza di contratto nel 2023, potrebbe essere sacrificato dalla società milanese che ha bisogno di incassare una cospicua cifra da reinvestire per l’acquisto di Gleison Bremer dal Torino. Come riporta Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il classe ’92 sarebbe finito nel mirino del Manchester United. I red devils, che si ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Il Pd che applaude l’Ue sull’auto elettriche, la boiata di Tridico sul salario minimo e gli italiani spiati in ca… - saggiadecisione : Vi voglio proprio vedere a Roma parcheggiare le auto elettriche. In primis la ricerca di un box auto che costa più… - Toniapatty : Hanno chiuso i manicomi nei fabbricati e tutti i pazzi agiscono alla luce del sole. - iitslux24 : santo dio i pazzi fissati con le crypto li acchiappo tutti io MI DOVETE LASCIARE IN PACE - Fe28Soap : @Gazzetta_it Tutti pazzi per scamacca ?? -