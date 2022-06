Tutta colpa di Putin Crisi mondiale | Biden anche stavolta se la prende con la Russia

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 giugno 2022) La lotta all'inflazione è la principale priorità dell'amministrazione di Joe. Il presidente degli Stati Uniti, in una nota ufficiale pubblicata sul sito della Casa Bianca, ha indicato lacome responsabile dellaeconomiache sta travolgendo il globo, con un'impennata dei prezzi e il problema inflazione di difficile risoluzione: “I dati di oggi dimostrano perché l'inflazione è la mia priorità. L'inflazione non sta scendendo velocemente come dovrebbe, ma è incoraggiante vedere che l'inflazione di fondo sta rallentando.se continuiamo a lavorare per difendere la libertà in Ucraina, dobbiamo fare di più, e in fretta, per abbassare i prezzi qui negli Stati Uniti. L'inflazione è una vera sfida per le famiglie, ma gli Usa, grazie ai progressi dell'economia, possono affrontare ...