Turismo e terme | 60 milioni alle imprese colpite dalla crisi Covid | disco verde dell’Ue all’Italia

(Di sabato 11 giugno 2022) Via libera della Commissione Ue a uno schema italiano da 60di euro a sostegno delledele delledal. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo Ue degli aiuti di Stato. L’aiuto, che non supererà i 2,3per datore di lavoro, sarà concesso entro il 30 giugno sotto forma di esenzione dai contributi previdenziali obbligatori (ad eccezione di quelli riferiti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per i neoassunti assunti a tempo determinato o stagionale, per un massimo di 3 mesi, con possibilità di proroga fino a 6 mesi a determinate condizioni. Il regime, spiega l’Antitrust Ue, “mira a ridurre i costi del lavoro sostenuti dai datori di lavoro privati attivi nei settori del ...