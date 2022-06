Turismo, 6,5 milioni di italiani in vacanza a giugno (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Inizia un primo esodo estivo per gli italiani che coincide con il week end in cui le scuole chiudono. E sarebbero 6,5 milioni gli italiani che quest’anno hanno scelto di andare in vacanza a giugno, secondo quanto stima la Coldiretti che ha commissionato una ricerca all’istituto Ixè. Le partenze del mese sono in netto aumento rispetto allo scorso anno (+67%) su livelli vicini a quelli di prima della pandemia. Alle partenze per le vacanze durante il week end si aggiungono quelle per le gite in giornata verso le località di mare, laghi ma anche in campagna per sfuggire all’afa delle città. Se la guerra e la crisi energetica hanno provocato un aumento dei costi delle vacanze, l’avvio della stagione turistica rappresenta comunque l’occasione per risparmiare con sconti rispetto all’alta ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Inizia un primo esodo estivo per gliche coincide con il week end in cui le scuole chiudono. E sarebbero 6,5gliche quest’anno hanno scelto di andare in, secondo quanto stima la Coldiretti che ha commissionato una ricerca all’istituto Ixè. Le partenze del mese sono in netto aumento rispetto allo scorso anno (+67%) su livelli vicini a quelli di prima della pandemia. Alle partenze per le vacanze durante il week end si aggiungono quelle per le gite in giornata verso le località di mare, laghi ma anche in campagna per sfuggire all’afa delle città. Se la guerra e la crisi energetica hanno provocato un aumento dei costi delle vacanze, l’avvio della stagione turistica rappresenta comunque l’occasione per risparmiare con sconti rispetto all’alta ...

