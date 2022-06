Trapianto di polmone, l’Ismett di Palermo il miglior centro in Italia (Di sabato 11 giugno 2022) Palermo (ITALPRESS) – ISMETT è il miglior centro in Italia per i risultati su Trapianto di polmone. A certificarlo è il centro Nazionale Trapianti (CNT) nel report analisi dei risultati del Trapianto di polmone in Italia dal 2002 al 2019. Il report ha evidenziato che i risultati di sopravvivenza dei pazienti dopo Trapianto di polmone ad ISMETT primeggiano in tutte le categorie. E’ ancora più importante evidenziare che i risultati di sopravvivenza dei pazienti “normalizzati” in base alla complessità della casistica mostrano che il programma di Trapianto di polmone di ISMETT è risultato il più performante a livello nazionale. Gli indicatori di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 giugno 2022)(ITALPRESS) – ISMETT è ilinper i risultati sudi. A certificarlo è ilNazionale Trapianti (CNT) nel report analisi dei risultati deldiindal 2002 al 2019. Il report ha evidenziato che i risultati di sopravvivenza dei pazienti dopodiad ISMETT primeggiano in tutte le categorie. E’ ancora più importante evidenziare che i risultati di sopravvivenza dei pazienti “normalizzati” in base alla complessità della casistica mostrano che il programma dididi ISMETT è risultato il più performante a livello nazionale. Gli indicatori di ...

