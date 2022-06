«Torniamo a fare rumore», riecco il Roma Pride 2022 con Elodie nel segno di Raffaella Carrà. L’appello per una piazza all’artista come a Madrid – Foto e Video (Di sabato 11 giugno 2022) Un arcobaleno che colora la Capitale: torna in presenza il Roma Pride, la manifestazione Lgbtq+ per chiedere la piena uguaglianza di diritti che oggi ha radunato migliaia di persone in piazza della Repubblica. Da lì, il corteo è partito in direzione piazza Venezia, attraversando i Fori Imperiali: brillantini, piume, striscioni e musica trasmessa dai 15 carri presenti, tra cui quello del Circolo Mario Mieli, che ospita la madrina della manifestazione di quest’anno, la cantante Elodie. In testa alla sfilata anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri dietro lo striscione «Torniamo a fare rumore», motto dell’evento di quest’anno inevitabilmente dedicato anche a ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Un arcobaleno che colora la Capitale: torna in presenza il, la manifestazione Lgbtq+ per chiedere la piena uguaglianza di diritti che oggi ha radunato migliaia di persone indella Repubblica. Da lì, il corteo è partito in direzioneVenezia, attraversando i Fori Imperiali: brillantini, piume, striscioni e musica trasmessa dai 15 carri presenti, tra cui quello del Circolo Mario Mieli, che ospita la madrina della manifestazione di quest’anno, la cantante. In testa alla sfilata anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, con il sindaco diRoberto Gualtieri dietro lo striscione «», motto dell’evento di quest’anno inevitabilmente dedicato anche a ...

andreapurgatori : Domani, no #Atlantide per fare posto allo speciale di #EnricoMentana sul #Referendum. Torniamo mercoledì 15 giugno.… - ilbisa2 : Domanda tecnica: È possibile fare la manutenzione al proprio server senza far cadere il server stesso? È tutto il p… - Open_gol : Torna la sfilata dal Pride di Roma - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Pride, a Roma il corteo per i diritti Lgbt con lo slogan “Torniamo a fare rumore”. FOTO - TommyBrain : il 9 Maggio commemoriamo MORO, dal 10 torniamo a fare il contrario di quello che diceva. Gero Grassi' -