Torino | parla il ds | “Bremer è stato il miglior difensore dell’ultimo campionato Su Belotti…”

Leggi su seriea24

(Di sabato 11 giugno 2022) Davide Vagnati, direttore sportivo del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. i temi principali riguardano il mercato in entrata e in uscita e soprattutto la questione, che sembra già essere promesso sposo all’Inter. Ecco quanto espresso.– “Èil, è un ragazzo eccezionale e un grande leader. Abbiamo tante situazioni in ballo, tanti interessamenti e dobbiamo capire con il ragazzo quale sia la cosae. L’Inter è una possibilità ma dire che è vicino è esagerato”. BELOTTI – “È una pagina di storia importantissima per il. Andrea valutando legittimamente cose diverse. Noi dobbiamo comunque cercare di guardare in avanti ...